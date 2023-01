AFP buhay pa sa UNTV, DENR hinagupit SSS

Mga Laro sa Enero 25: (Novadeci Convention Center)

2:00pm — NHA vs SSS

3:30pm — DA vs OP-PMS

5:00pm — Senate vs DENR

TINAMBAKAN ng three-time champion Armed Forces of the Philippines (AFP) ang Office of the President-Presidential Management Staff, 112-75, sa 9th UNTV Cup nitong Miyerkoles sa Paco Arena sa Maynila.

Pasiklab sina Jerry Lumungsod at Romeo Almerol sa AFP sa kinamadang tig-26 points para manatiling buhay sa Group A tangan ang 2-2 record.

Kailangan magwagi ng Cavaliers sa huling laro sa 6-team elimination sa Group A kontra PhilHealth sa Pebrero 8 para umusad sa torneong may tax-free P3 million prize sa mapipiling charity ng uuwing kampeon.

Samantala, kinatay ng defending champions DENR Warriors ang SSS Kabalikat 124-33 tungo sa 2-1 mark sa Group B.

Panalo rin ang PhilHealth na pinagbidahan nina Jonathan Aldave at Jervy Glorioso kontra Judiciary Magis, 86-84.

Unang nasibak sa torneo ang SSS sa 12-team tournament para sa mga public servant. (Ferdz Delos Santos)