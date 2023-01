300 preso sumabak sa voter registration

Nagsagawa nitong Sabado, Enero 21, ng voter registration ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) at Commission on Elections (Comelec) sa mga preso sa Manila City Jail-Male Dormitory.

Nasa 300 bilanggo ang nagparehistro umano bilang mga botante para sa halalang barangay at Sangguniang Kabataan.

Ayon kay BJMP chief Allan Iral, may karapatan pa rin na makaboto ang mga preso.

“It is our duty, as a government agency, to ensure that all citizens, regardless of their circumstances, have a voice in the democratic process,” sabi ni Iral.

Base umano sa datos ng BJMP, hanggang nitong Enero 21 ay nasa 66,244 na ang mga preso na nagparehistro para makaboto mula sa kabuuang 126,680 bilanggo sa 478 jail facility nila sa buong bansa.