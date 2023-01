2 pulis sa dinukot na e-sabong agent lumutang

Dalawang sinibak na pulis na umano’y sangkot sa pagdukot sa isang master agent ng online sabong (e-sabong) ang sumuko sa Integrity Monitoring and Enforcement Group (IMEG), ayon sa ulat kahapon.

Kinilala ni IMEG Director Brig. General Warren De Leon ang mga sumukong suspek na sina dating Police Staff Sgt. Daryl Paghangaan at dating Patrolman Rigel S. Brosas, ang mga ito ay nakumbinsing sumuko nitong Huwebes (Enero 19) matapos ang serye ng negosasyon ng mga tauhan ng IMEG Region 4-A.

Ayon kay De Leon, si Brosas ay sumuko alas-2:45 ng hapon sa Rizal Municipal Police Station, habang si Paghangaan ay sumuko naman alas-7:50 ng gabi sa Liliw Municipal Police Station (MPS) sa Laguna.

Ang dalawang sumukong dating pulis kasama si dating Patrolman Roy Navarrete, na patuloy pa ring pinaghahanap, ay sinampahan ng kasong robbery and kidnapping with serious illegal detention matapos nilang pasukin ang bahay ni Ricardo Lasco, agent ng e-sabong sa San Pablo, Laguna kasama ang iba pang nagpanggap na mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) noong Agosto 30, 2021.

Bukod sa pagtangay sa biktima, inaakusahan din sila ng mga kaanak ni Lasco na kumuha ng milyon-milyong halaga ng pera at iba pang mahahalagang bagay sa loob ng bahay.

Sina Brosas at Paghangaan ay dalawa sa tatlong dating pulis na subject ng warrant of arrest na inilabas ni Hon. Luvida Padolina Roque, Presiding Judge, Regional Trial Court (RTC) Branch. 29, San Pablo City Laguna na may petsang Enero 17, 2023 sa kasong kidnapping at serious illegal detention.

Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni PNP Spokesperson Police Col. Jean Fajardo na ilalagay sa kanilang kustodiya ang mga suspek at sa pagsuko ng mga ito ay magkakalinaw na ang kaso. (Edwin Balasa)