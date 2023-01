2 bata, 32 pa kinalawit sa buy bust

DALAWANG menor de edad ang kabilang sa tatlumpu’t apat na tulak na inaresto ng Cavite police sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa lalawigan ng Cavite.

Sa ulat ng Cavite Police Provincial Office (PPO), alas-5:20 kamakalawa ng umaga hanggang alas-11:45 kamakalawa ng gabi nang magsagawa ng magkakahiwalay na buy-bust sa limang Lungsod at 10 bayan sa lalawigan ng Cavite.

Nanguna ang Tanza sa may pinakamaraming tulak na naaresto na pito, sumunod ang Bacoor City na apat, tig-tatlo sa Dasmarinas City at Silang, tig-dalawa sa Cavite City, Naic, Noveleta, General Mariano Alvarez (GMA), Kawit at Maragondon at tig-isa sa Amadeo, Alfonso, Imus City, Gen Trias City at Ternate.

Sa nasabing buy bust operation, umabot ng 16,25 grams ang nasamsam na hinihinalang shabu mula sa mga suspek kung saan dalawa sa naaresto ay kapwa minor.

Narekober sa kanila ang tinatayang 0.45 gramo ng hinihinalang shabu. (Gene Adsuara)