Wesley So tabla uli sa Round 5 ng Tata Steel Masters 2023

PATULOY ang solidong laro ni Super Grandmaster Wesley So matapos isulong ang panglimang sunod na draw Huwebes ng gabi sa Tata Steel Masters 2023 na nilalaro sa Wijk aah Zee, the Netherlands.

Nirehistro Cavite-born So ang 2.5 points matapos makipaghatian ng puntos kay US GM Fabiano Caruana sa Round 5 ng kanilang 41 sulungan ng Scotch Game.

Kasalo si 29-year-old So sa sixth to ninth place sa event na may 14-player single round-robin tournament, habang solo sa top spot si GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan na binulaga si reigning world No. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway.

Makakalaban ni So sa sixth round si GM Vincent Keymer ng Germany, habang katapat ni Abdusattorov si GM R Praggnanandhaa ng India. (Elech Dawa)