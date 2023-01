Sey mo Janine? Paulo nagpapa-‘yummy’ kay Chinita Princess

Todo-todo ang papawis ni Paulo Avelino para sa kanyang role sa upcoming Kapamilya teleserye na “Linlang” kasama sina Kim Chiu, JM de Guzman, at Maricel Soriano.

Sa IG post niya na umani ng mahigit 11,000 like at 183,000 views, makikita na focused ang Kapamilya heartthrob na magbawas ng kanyang timbang habang bini-videohan na nagbo-boxing kasama ang kanyang personal trainer.

“Slow progress is better than no progress at all. Still have a lot to work on. Can’t wait to cut weight,” sey niya.

Makikita rin sa dulo ng kanyang post na may hashtag na #Linlang, mistulang pahiwatig sa magiging karakter niya sa serye kaya naman siya todo-handa para sa kanyang role.

Dahil dito, support to the max naman ang fans sa kanyang weight-loss journey at hindi na makapaghintay na mapanood siyang muli sa isang serye.

“Every little step you take towards your goal counts… just go! You can always make it Mr. Avelino,” comment ni @jesyroze. Dagdag ni @rudycalano, “Keep going idol Pau… you’ll make it!”

May mga netizen din ang nauhaw sa katawan niya, na talagang hunk na hunk ang datingan habang naka-tanktop sa kanyang workout.

Habang abala si Paulo sa kanyang preparasyon para sa upcoming role niya sa “Linlang,” isa rin ito sa mga serye na inanunsyo ng ABS-CBN na mapapanood ngayong 2023 under Dreamscape Entertainment.

Nagsagawa na nga ng script reading ang cast na sina Paulo, Kim, JM, Maricel, at ilan sa co-stars nilang sina Raymond Bagatsing, Benj Manalo, Kaila Estrada, Anji Salvacion, at Race Matias.

“I’m excited to start a new character and new material,” pahayag ni Paulo.

“Excited ako to embrace my character and to work with everyone,” sey naman ni Kim.

Makakasama rin sa serye sina Jaime Fabregas, Ruby Ruiz, Vance Larena, Heaven Peralejo, Kice, at Adrian Lindayag. (Rb Sermino)