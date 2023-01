‘Sana matuto na siya’ Billy tinawanan ‘kapalpakan’ ni Alex

Si Billy Crawford ang nag-introduce ng bagong “baby” ng Viva, ang bagong streaming app na “Viva Prime.”

Aside sa Vivamax, meron na ngang Viva Prime na this time, masasabing mga movies, series at iba pang foreign contents na mas wholesome.

Given naman kasi na may mga contents ang Vivamax na pang-adult talaga. So sa Viva Prime papasok ang mga movies at ibang projects ng mga Viva artists tulad nina Sarah Geronimo at marami pang-iba.

Nagbiro si Billy na, “dito papayag na siguro ang asawa ko na gumawa ako.”

Ang asawang tinutukoy ni Billy ay si Coleen Garcia na isa rin Viva artist.

Pero, nagbibiro lang din si Billy dahil sa ngayon, mukhang gustuhin man niyang gumawa ng pelikula, parang malabo sa schedules niya dahil bukod sa Pinas, muling nabuhay ang career ni Billy sa France kaya palipad-lipad siya rito at back to music daw talaga ang focus niya ngayon.

Nakikita namin sa aura niya na masaya siya ngayon at kunteto. Kaya nang matanong din ito tungkol sa kanegahan ng isyu sa kaibigang si Alex Gonzaga, natatawa na lang din si Billy.

“Alam ni Alex kung anong mali ang ginawa niya and she’s really sorry naman. Pero kahit papaano, I think, we should all move on after learning a lesson about. Move-on na tayo, 2023 na, January pa lang,” sey niya.

Maraming mga past co-workers ni Alex ang nag-post at tila hindi mga nakapagtimpi na ibinahagi ang mga naging pangit na experiences nila na katrabaho ito.

Sa part niya, wala naman daw siyang gano’ng experience.

“Never naman akong naka-experience kay Alex. Ako naman, kapag nasa trabaho ko, trabaho. Kung hindi professional ang mga nasa paligid, nasa kanila na ‘yon. Ako, kailangang lang akong maging professional. I have to worry about myself.”

Nakausap daw niya si Alex no’ng mismong birthday nito at tawa lang daw siya nang tawa.

Sey pa ni Billy, “Hayan ka na naman, laman ka na naman ng news. Trending ka na naman. Siya ang kauna-unahang nag-trending ng masama sa birthday niya. Hahaha!

“Kawawa naman, naawa na ‘ko. Pero wala, e, God works in mysterious way.”

Sey mo Jak? Barbie gustong ‘makatuluyan’ si David

Hanggang sa Twitter ay tuloy ang pagpapakilig nina Barbie Forteza at David Licauco. Talagang nagsasagutan ang dalawa sa mga tweet.

Siyempre, sa kanilang dalawa, sa totoong buhay ay si Barbie ang very out naman na happy sa kanyang real-life lovelife with Jak Roberto na kung ilang taon na rin sila.

Ang maganda lang, hindi ito naging hadlang para magkaroon ng sariling following sina Barbie at David dahil nga sa kanilang mga characters sa “Maria Clara at Ibarra.”

Sa Twitter ay may fan na nangahas magtanong kay David, Though sa tanong nito, parang ‘yung mga characters naman nila ang tinutukoy, pero bakit parang ang sagot ni David, labas na sa MCI? Huh.

Tanong ng netizen, “Magkakatuluyan ba kayo ni Binibining Klay Ginoong Fidel para naman sumaya naman kami?” Ang sagot ni David sa netizen, “Depende kay @dealwithBARBIE.

At ang sagot din ni Barbie, pwedeng pang-MCI at pwedeng pang-totohanan ha. Nag-reply ito sa naging reaksyon ni David na, “Baka sa ibang panahon, mundo o universe @davidlicauco.

Sa isang banda, umaasa raw ang mga nabuo nilang mga tagahanga na sana, sila ang magkatuluyan sa MCI at kung hindi, kahit sa ibang teleserye. Sa matinding kilig na meron between David and Barbie, naku, dapat sana ay maisipan talaga ng GMA Network na may follow-up agad ang team-up nila at gawan sila ng isang romcom serye o romdrama serye agad-agad.