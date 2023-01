Rubilen Amit, Chezka Centeno swak sa winners qualification ng World 9-Ball

SWAK sa winners qualification sina 2019 Southeast Asian Games gold medalists Rubilen Amit at Chezka Centeno matapos magtala ng dalawang sunod na panalo kahapon sa 2023 Kamui Women’s World 9-Ball Championship na patuloy na ginaganap sa Harrah’s Resort Atlantic City, New Jersey.

Unang pinataob nina former two-time WPA Women’s World 10-Ball Championship Amit at 23-year-old Centeno sina Ka Kai Wan ng Hong Kong, 7-3, at Margaret Fefilova, 7-6, ayon sa pagkakasunod.

Sunod na kinalos ng 41-anyos na si Amit si Chia Hua Chen ng Chinese Taiipei, 7-6, habang pinagpag ni Centeno si Dawn Hopkins ng US.

Nakalaan ang $30,000 (P1.6 million) top purse, nakatakdang magtumbukan sina Amit at Centeno sa winners qualification kung saan ang mananalo ay magmamartsa sa Race-to-9 o Last 16.

Umahon si Amit mula sa 0-5 pagkakalubog kontra Chen, sumargo iito ng anim na sunod na panalo para maagaw ang bentahe. 6-5, sa kanilang Race-to-7 match.

Pero naitabla ito ni Chen at nakahirit ng hill to hill match.

Lamang si Amit sa rack 15 dahil siya ang tumutumbok ng 9-ball, napatayo ang mga tagahanga ng Pinay nang kumanto ang tira nito, mabuti na lang at pumasok pa rin sa side pocket at nakuha ang mahirap na panalo. (Elech Dawa)