Rematch ng NBA Finals: Jayson Tatum, Celtics binawian Warriors sa OT

NANAIG si Jayson Tatum at ang Boston sa shootout kay Stephen Curry at Golden State sa TD Garden nitong Huwebes.

Nangailangan ng extra 5 minutes ang Celtics bago binawian ang Warriors 121-118 sa rematch ng nakaraang NBA Finals.

May 28 seconds na lang sa regulation, umagwat ang defending champions 106-103 sa layup ni Curry pero 10 segundo ang nakalipas ay ibinuhol ng tres ni Jaylen Brown.

Inubos ng Warriors ang natitira sa orasan bago pinakawalan ni Curry ang 25-footer pero kumabyos.

Sa OT, inagaw muli ng Golden State ang trangko 111-110 sa tres ni Curry bago sumagot ng 8 straight ang Boston huli ang back-to-back 3s nina Al Horford at Tatum tungo sa 118-111 lead na hindi na binitawan.

Nagkaroon ng huling tsansa ang Golden State pero malayo sa target ang bitaw ni Jordan Poole sa buzzer.

Umiskor ng double digits ang starters ng magkabila.

Tumapos si Tatum ng 34 points, career-high 19 rebounds, 6 assists, umayuda ng double-double sina Horford (20 points, 10 rebounds) at Robert Williams (14 at 11). May 16 markers si Brown.

Nagsumite si Curry ng 29 points mula sa anim na tres, may tig-24 sina Klay Thompson at Poole. (Vladi Eduarte)