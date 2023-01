Prank pumalpak, 2 vlogger kinasuhan

Himas rehas ang dalawang vlogger matapos pumalpak sa kanilang pag-prank sa isang gasolinahan sa bayan ng Mawab, Davao De Oro nitong Miyerkules.

Sa pahayag na inilabas ng Police Regional Office 11, sasampahan ng kasong paglabag sa Article 155 ng Revised Penal Code o Alarm and Scandal sina Jonel C. Cordero, 29, at kaibigan nitong videographer na si Arnold O. Rabi, 32, pawang residente ng nabanggit na bayan.

Ayon sa pulisya, hindi magandang biro ang prank ng dalawa sa kanilang content dahil nabahala rito ang mga tauhan ng gasolinahan pati ang mga emergency responder ng Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.

Sa imbestigasyon, bumili ng P10 halaga ng gasolina si Cordero sa Green Planet Gasoline Station gamit ang isang bote ng softdrinks nitong Miyerkules bandang alas-dos ng tanghali.

Nagkunwa itong ininom ang gasolina at umarteng nahilo at nagsuka dahilan para mabahala ang mga tauhan nito. Nagpatuloy pa ito sa pag-arte hanggang dumating ang mga taga-MDRRMO.

Ilang sandali pa at tumigil na ito at sinabing prank lang ang pag-inom niya ng gasolina. Inamin nito sa inilabas niyang vlog sa Facebook na energy drink ang nasa loob ng bote para magmukhang kapani-paniwala ang kulay nito.(Edwin Balasa)