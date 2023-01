Pera raw ng bayan? Pag-shopping ni Dawn sa Switzerland pinag-initan ng mga fan

Sinipa na sa pagiging trending si Alex Gonzaga dahil sa cake isyu kay Kuya Allan.

Ang pumalit sa pagiging viral ay s na matapos mabalandra ang pagkakasama sa team ni Pangulong Bongbong Marcos sa World Economic Forum sa Switzerland, ang shopping naman nito sa Bally store ang pinagiinitan ng mga kontra sa gobyerno.

Nag-tweet si @GManicurist ng larawan ni Dawn na nasa counter ng isang store sa Switzerland at nilagyan niya ng titulong “Dawn Zulueta In Bally shop, Davos Switzerland.”

Bagamat nakatalikod sa larawan ang veteran actress, pininiwalaan ng netizen na ito si Dawn at ipinapahiwatig na naglulustay ito ng pera gamit ang pondo ng bansa.

Ito rin ang naging reaksyon ni Mare Reinares Junio sa kanyang Facebook page. Mababasa sa caption na buong entourage raw ang kasama ni Dawn na nagsa-shopping sa Bally.

Himutok nito, “Bothered by this today as I walked in to buy boots for the snow. #WEF2023 I Davos is not a vacation destination. It is a place for serious world leaders who want to inspire change. Although there are people who try to come here just for the exposure, those who do usually are privately funded. So when I see govt officials doing this, using govt funding to come here just to be here, I think of my team who work night shifts to support their families paying taxes for only this.”

Nakipagtalakan naman ang mga supporter ni Dawn at ni PBBM at pinamukha sa mga basher na isa sa pinakamayaman sa Mindanao ang asawa ni Dawn na si Anton Lagdameo na executive assistant ni PBBM.

Hindi nito kailangang gumamit ng pera ng bayan dahil kaya nitong magwaldas ng sarili nitong pera.

Hello Catherine Gonzaga? Nanay ni Robi ginamot mga nasunog na waiter, chef

Pinagmalaki ni Robi Domingo ang kanyang ina sa social media nang bigyan nito ng first aid ang dalawang restaurant staff matapos magtamo ng minor burn sa katawan.

Sabi nga, matapos daw bastusin ni Alex Gonzaga ang isang waiter, tinulungan at ginamot naman ng nanay ni Robi ang ilang resto crew.

Kuwento ni Robi, nasa kalagitnaan daw sila ng pagkain ng kanyang mommy nang makarinig sila ng ingay sa loob ng kitchen.

Nagkaroon ng maliit na sunog sa lugar na agad naman itong naapula. Pero may mga waiter, chef ng resto ang nagtamo ng paso.

Salaysay pa ni Robi, iprinisinta niya ang kanyang nanay kung kailangan ng tulong, kasunod ang sabi na, “My date is a physician and she can offer her expertise.

“That moment made me proud as I told the universe, Mama ko yan.”