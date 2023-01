P256M ayuda ng Pagcor sa PSC

NAKAKUHA ng karagdagang pondo ang mga Pilipinong atleta nang ipagkaloob ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ang P256.38 milyon na remittances sa Philippine Sports Commission (PSC).

Mismong si Chairman at CEO Alejandro Tengco ang nag-abot ng naturang halaga kay bagong PSC chair Richard Bachmann sa simpleng turnover ceremony sa Pagcor Executive Office sa Malate bilang kontribusyon sa ahensiya ng pampalakasan sa buwan ng Nobyembre at Disyembre noong nakaraang taon.

“With the amount that we remitted, we hope to contribute significantly to the training of our national athletes for various international competitions and to the further development of Philippine sports. Our future remittances will be bigger as our operations are slowly easing back to normalcy,” wika ni Tengco.

Nagpahayag naman ng malugod na pasasalamat si Bachmann sa ibinigay ng gaming industry sa PSC na magiging malaking suporta sa mga national athlete na kakatawan sa bansa sa biennial meet sa Mayo 5-17 sa Cambodia.

“This is definitely a big help to us as there are already a lot of requests coming from the NSAs (National Sports Associations) for equipment that they need for the training of their athletes for the coming SEA Games. Wala na tayong problema sa pondo pagdating dito,” saad ni Bachmann.

Bukod sa pagbibigay ng sinumpaang mandato sa PSC, nagpaabot rin ang Pagcor ng cash incentives para sa athletes at coaches na nanalo sa pandaigdigang kumpetisyon sa ilalim ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act.

Matatandaang naging malaking tulong ang Pahcor sa matagumpay na pagsasagawa ng 30th SEAG noong 2019 nang magkaloob ito ng P842.50 million sa PSC para sa rehabilitasyon ng mga pangunahing sports facilities na ginamit para sa kumpetisyon.

Kabilang rito ang mga sports facilities mula sa Rizal Memorial Coliseum at Ninoy Aquino Stadium sa loob ng makasaysayang Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila at ang PhilSports Complex Multipurpose Arena sa Pasig City.

Nagbigay rin ng kontribusyon ang Pagcor sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee para sa hosting ng biennial meet. (Gerard Arce)