Mga water project pinasinayaan

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong mga nakaraang araw, naging abala ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list sa pagpapasinaya ng mga bagong proyektong patubig para sa ating mga kababayan.

Kasama sa aking pinuntahan ang Barangay Lamba sa Legazpi City kung saan inilunsad ng Ako Bicol ang bagong Level II Solar-Powered Water Supply System. Malinis at tuloy-tuloy na supply na tubig ang ating hatid sa mga residente ng naturang barangay.

Sa tulong ng Department of Public Works and Highways, mabilis po nating naipatayo ang ating proyekto para sa mga residente. Malaking tulong sa kanila ang malinis at maaasahang supply ng tubig lalo’t palapit na ang tag-init.

Titiyakin po natin na ang Solar-Powered Water Supply System ay makakarating lalo na sa mga lugar sa Kabikulan na mahina o limitado ang serbisyo ng tubig.

Sa kabila naman ng masamang panahon, pinuntahan din natin ang Sitio Anonang sa Barangay Homapon, Legazpi City upang ilunsad din ang bagong Level II Solar-Powered Water Supply System. Batid po natin ang sitwasyon ng mga residente sa lugar, kaya’t layunin ng ating proyekto na bigyan sila ng kaunting ginhawa lalo na sa pag-iimbak ng tubig.

Pormal din nating pinasinayaan ang bagong Level II Solar-Powered Water Supply System sa Barangay Bariis, Legazpi City. Ang kanilang hirap noon sa pag-igib ay tiyak na maiibsan sa tulong ng ating proyekto.

Marami pa po tayong ipapagawang solar-powered water supply systems sa Bicol Region sa mga susunod na buwan dahil marami pang mga kababayan natin ang nangangailangan ng malinis na inuming tubig.

Sa pagtaya ng National Household Targeting System for Poverty Reduction ng Department of Social Welfare and Development, mahigit sa 180,000 katao sa Bicol ang walang napapagkunan ng malinis na inuming tubig. Higit sa limang milyong Bicolano naman ang kumukuha ng tubig sa balon.

Karamihan sa mga kababayan nating walang access sa ligtas na inuming tubig ay nasa lalawigan ng Masbate, Camarines Sur at Albay. Mayroon namang water districts o kumpanya sa mga lalawigang ito na nagsu-supply ng tubig ngunit hindi nila naaabot ang malalayong lugar, lalo na yung nasa kabundukan.

Ang bawat water system na ating ipinapatayo ay may walong solar panels. Tumatagal po ito ng 25 taon kaya’t walang dapat ikabahala ang mga residente. Kaya nitong punuin ang bawat tangke ng tubig sa loob lamang ng tatlo hanggang apat na oras.

Mayroon din itong 3-stage filtration kaya’t nakakasiguro ang ating mga kababayan na ang bawat patak ng tubig sa gripo ay mineral water na ligtas inumin.

Tulad po ng madalas kong sabihin, ang tubig ay buhay. Hindi po tayo mabubuhay kung walang tubig. Ito ang bumubuo ng higit sa kalahati ng timbang ng tao. Bukod sa inumin, ginagamit din ito sa pagluluto, pagpaligo, paglilinis at iba pa.

Pagsusumikapan po natin na ang bawat komunidad sa Kabikulan ay may malinis at maiinom na tubig. Makakaasa po ang ating mga kababayan, lalo na sa yung mga hindi pa naaabutan ng serbisyo ng tubig, na dadalhin po natin Solar-Powered Water Supply System sa inyong lugar.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!