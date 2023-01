Mga OFW sa Cambodia ginawang crypto scammer

Nakakapanlumo ang sinapit ng ating mga kababayan sa Cambodia na ang gusto lang sana ay magkaroon ng hanapbuhay para sa kanilang pamilya.

Kamakailan lang ay nakausap ng aming opisina si Miles (hindi niya tunay na pangalan), isa sa mga Pinoy na iligal na pinadala sa Cambodia, pinangukan ng legit na trabaho pero pagdating doon ay gagawing scammer ng cryptocurrency. Pamilyar ang kwento, ano? Ito rin kasi ang parehong kapalaran ni Jane, na nauna na rin nating ibinulgar sa hearing natin sa Senado noong nakaraang taon. Sa Myanmar naman sila na-traffick sampu ng kanyang mga kasamahang Pilipino. Ang common denominator, Chinese ang kanilang mga employer at ipinupuslit sila dito sa ating immigration. At mga Pilipino ang nagiging pangunahing target ng mga sindikato ng human trafficking.

Nakabalik na si Miles sa Pilipinas, pero ang mga kasamahan nya ay naiwan at kailangang ma-rescue pa sa Cambodia. Ito ang dahilan kaya siya nakipag-ugnayan sa amin. Kwento ni Miles, pinangakuan sila ng customer service o call center jobs. Pero, tulad ng nadiskubre namin sa mga biktima sa Myanmar, ang mga OFW sa Cambodia ay napilitan ring manloko ng mga foreigners, mula US at Canada. Kinakaibigan rin nila ang mga ito upang enggayuhin na maglabas ng kanilang ipon at ilagay ito sa mga pekeng crypto accounts. Kapag hindi nila nakukuha ang target o quota, pinagtatrabaho sila ng mahigit 16 hours, walang tulog, 7 days a week. Minsan na ring narinig at nakita ni Miles na kinuryente ang kanyang kasamahan sa trabaho.

Paano naman sila nakalabas ng bansa? Ito ang isa pang nakakagalit, dahil mismong sa ating mga borders ay madali silang nakakalusot kapalit ng malaking halaga ng pera. Lumabas si Miles sa NAIA papuntang Thailand. Pagdating doon ay pinasakay sila sa van papuntang Cambodia. Ang iba niya raw kasamahan ay lumipad mula sa Clark sa Pampanga papuntang Cambodia. Mayroon din na mula sa Zamboanga at sa Malaysia o iba pang mga bansang ASEAN bago magtungo sa Cambodia.

Buti na lamang at ang grupo ng mga Pilipinong kinabibilangan ni Miles ay nailigtas ng Cambodian police noong Lunes. Kaya nagpapasalamat kami sa pagsisikap ng Philippine Embassy sa Phnom Penh. Sumulat na rin tayo sa DFA para mapabilis ang kanilang pag-uwi. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sa mga susunod na pagdinig natin sa Senado, gusto nating mapalalim pa ang pagtalakay sa insidenteng ito at mapunan ang mga pagkukulang sa ating batas na nagsasanhi ng paulit-ulit na scenario na ito.

Gusto ko rin sanang gamitin ang pagkakataong ito na manawagan sa ating mga kababayan na maging mapanuri at mag-ingat sa mga illegal recruiter, lalo na sa mga nanghihikayat na magtrabaho sa Cambodia o Myanmar bilang customer service agents. Makipag-ugnayan muna po tayo sa POEA bago sumabak sa mga trabahong nakikita sa social media. Habang nilulutas natin ang kawalan ng hanapbuhay sa Pilipinas, dapat may matatag na plano at proseso na tayo sa gobyerno sa pagsugpo ng human trafficking sa bansa.