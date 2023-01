Mga e-vehicle nilibre sa buwis

Pansamantalang inilibre ni Pa¬ngulong Ferdinand Marcos Jr. ang buwis sa electronic vehicles at spare parts upang maengganyo ang publiko na gumamit ng ‘cleaner and greener’ na sasakyan.

Sa ilalim ng Executive Order no. 12 na pinirmahan ng Pangulo noong Enero 13, 2023, layunin nito na masuportahan ang transition ng teknolohiya sa paggamit ng e-vehicles at mahikayat ang publiko na tangkilikin ang mas malinis at makakalikasang opsyon ng transportasyon.

Nakasaad sa EO ng Pangulo na dapat tiyakin ng gobyerno ang seguridad sa enerhiya at mabawasan ang pagiging dependent sa imported na langis ng sektor ng transportasyon.

“The state has the paramount obligation to protect the health and well-being of the people from hazards of pollution and greenhouse gases,” anang EO. (Aileen Taliping)