Magna Carta para sa barangay isinulong ni Dy

Ngayong naaprub na ang panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers sa ikatlo at pinal na pagbasa, umaasa si Isabela 6th District Rep. Inno Dy na maipapasa rin ng Kongreso ang isa pang panukalang magpapalakas sa barangay.

“I hope that when Congress resumes in January, we can also pass the Magna Carta for Barangays. Pahabol sana nating Christmas gift sa mga walang pagod na nagtatrabaho para maitaguyod ang ating mga pamayanan,” sabi ni Dy.

Ang tinutukoy ni Dy ay ang House Bill No. 1204 na naglalayong gawing regular government officials ang mga barangay officials para mabigyan sila ng fixed salaries, insurance, at retirement benefits.

Umaasa ang mambabatas na sa pamamagitan ng kanyang panukala ay masusuklian ang mga pagsasakripisyo ng mga opisyal ng barangay.

Bukod dito, sa ilalim ng Magna Carta bawat barangay ay titiyaking mayrong malinis na drinking water, maayos na transportation, at may eskuwelahan, health center and a barangay hall.

“As the core unit of government, we should have every motivation to improve our barangays. Nakadikit ang kalidad ng buhay ng mga kababayan natin sa kalidad ng serbisyo ng barangay, kaya’t dapat masigasig tayo sa pagpapabuti ng bawat barangay sa buong bansa,” ayon pa sa mambabatas.