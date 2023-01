Krisis sa itlog puputok

Ngayon pa lang ay dapat nang kumilos ang Department of Agriculture (DA) upang solu¬syunan ang kakapusan sa suplay ng itlog dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan, ayon kay Senador Risa Hontiveros.

“DA needs to step up and swiftly address the escalating egg prices on the market before it takes a turn for the worse not only in the egg industry but also for low-income households that rely on eggs as their cheapest protein source,” babala ni Hontiveros.

Ang kakulangan at mataas na presyo ng itlog ay dahil sa bird flu outbreak sa Luzon at pagtaas sa presyo ng feeds ng mga manok. Ani Hontiveros, dapat gumawa ng alternatibong solusyon ang DA kesa mauwi na naman sa importasyon nito.

“Hindi gaya sa manok, baboy, asukal, mais, bigas at sibuyas, bulok na ang itlog bago pa dumating dito sa bansa. Kaya hindi na uubra ang easy way out na importation ng administrasyon kapag nagkukulang ng suplay at tumataas ang presyo ng mga bilihin,” ani Hontiveros.

Dapat din umanong paghandaan ng DA ang posibilidad na magkaroon ng avian influenza sa Batangas kung nagmumula ang karamihan ng itlog sa bansa.

“Dapat handa at may mabilis na mekanismo ang DA para sa distribution ng indemnification sa magmamanok para mabilis na maapula ang sakit at ‘di na kumalat,” ayon kay Hontiveros. (Dindo Matining)