Immigration exec tumiba sa human trafficking

Isiniwalat ni Senadora Risa Hontiveros na sangkot umano ang mga opisyal ng Bureau of Immigration (BI) sa Clark International Airport sa Pampanga sa outbound human trafficking ng mga Pinoy patungong Cambodia.

Nagbabayad umano ang mga recruiter na P75,000 hanggang P100,000 sa mga immigration officer kada Pinoy na mapapalusot nito. Sabi ni Hontiveros, ang impormasyon ay mula sa isang ‘Miles’, na napadala sa Cambodia para magtrabaho nilang cryptocurrency scammer para sa isang Chinese mafia.

“Kung totoo, nakakalungkot na mismong mga empleyado ng gobyerno ang siyang nagpapahamak sa kapwa nating Pilipino. Our Senate inquiries on the Pastillas scam resulted in the indictment of a number of BI officials, but it seems there are still groups or individuals within the agency who will stop at nothing to make an easy buck,” ani Hontiveros.

Ibinahagi ni Miles na ilan sa mga kapwa biktima ng trafficking ay inutusan na mag-exit sa bansa mula sa Clark, Pampanga dahil ang ahente na nag-recruit sa kanila ay may kontak sa immigration sa naturang airport.

“Sa Clark, may escort po sila na immigration. May agent po doon na nagbo-book ng ticket at may contact na po doon mismo sa immigration officer. Hindi na ini-interview, wala na rin documents na hinihingi basta tinatatakan na lang po diretso… Ituturo kung anong booth ka pipila, iga-guide ka nila,” lahad ni Miles.

Kinumpirma naman ng BI nitong Biyernes na isa pang personnel nila sa Clark ang tinanggal na sa trabaho dahil sa pagkakasangkot umano sa human trafficking activities. Umaabot na sa tatlong personnel ang kanilang sinibak, isa sa Ninoy Aquino International Airport at dalawa sa Clark. (Dindo Matining)