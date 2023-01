Gerald Anderson, KalosPh papasiklab sa Ballout Hoops

Mga laro ngayong Sabado:

(Marikina Sports Center)

3:00pm — Xentro Mall Rizal vs ONE4BF

4:30pm — Marikina vs Antipolo

6:00pm — M7-RPBY vs KalosPh

HUHUGOT ng puwersa ang Xentro Mall Rizal kina Jordan Rios, Aljon Capobres, JBoy Gob at Troy Malilin pagharap nila sa ONE4BF sa simula ng second season ng Ballout Hoops sa Marikina Sports Complex simula ngayong araw.

Kakapitan din ng Xentro Mall Rizal sina former national youth standout Jonas Tibayan, Rodney Fuentes, Patrick Aquino at Jeric Pido.

Sasandalan naman ng hometown Marikina ang crowd support, gagabayan sila ni Elvis Tolentino kontra Antipolo sa alas-4:30 ng hapon.

Subalit tutuon ang mga mata kay celebrity baller Gerald Anderson na lalaro sa KalosPh na makakalaban ang M7-RPBY sa main game sa alas-6 ng gabi.

Isang solid ball player si Anderson na nakapaglaro na sa iba’t ibang team sa MPBL, siya ang nanguna sa steals sa isang season. (Elech Dawa)