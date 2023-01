Dasurv na dasurv: Niana, Ranz Guerrero markado na sa Walk of Fame

Dasurv na dasurv ng mag-kuyang Niana, Ranz Guerrero ang space na binigay sa kanila sa 17th Walk of Fame sa Eastwood.

Eh super sikat naman talaga ang magkapatid, na ang pagsasayaw nila sa social media ay nagbigay sigla sa maraming Pinoy, ha! Naging inspirasyon din sila, at pag-asa ng mga fan, dahil sabi nga, hindi ka kailangang maging artista para hangaan ka, o para maging sikat ka.

Kaaliw nga na sumugod talaga ang mga fan nila sa Eastwood para ipakita ang pagmamahal sa kanila.

“AAhhh!! We are so honored to be part of the 17th Walk of Fame. This is definitely one for the books. Big thanks to the German Moreno Walk of Fame Foundation and to our supporters, maraming maraming salamat po. We made it brothaa!!” sabi ni Niana.

Yes, para sa mga fan, dasurv na dasurv talaga nila ang mapasama sa Walk of Fame.

Heto nga ang chika ng mga faney:

celarpics, “Wow congrats ‘di ka pa artista nyan. Be a good person always. Wish I have a daughter like you.”

soulglo26, “Congratulations been follow since Nina was young lol well deserved.”

sunisha_maria, “Oh wow congratulations guys. Natalia should have been there too. She deserves it also. I love watching your videos.”

baidigla_, “congratulations kuya ranz and niana you guys desrved it we so proud and love u as your huge supporters.”

Well, ‘yun nga, bukod sa kanilang talent, ang kabaitan, kabutihan ng puso ng magkapatid ang nagugustuhan talaga sa kanila ng kanilang milyones na mga fan. (Rb Sermino)