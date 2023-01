Dagdag kita ng SBMA itinulak

Itinulak sa Kamara de Representantes ang panukala na naglalayong palakasin ang Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) upang lumaki ang kinikita nito na pakikinabangan ng mga lokal na pamahalaan at national government.

Sa House Bill 530, sinabi ni Bataan Rep. Geraldine Roman na magpapasok ng probis¬yon sa Bases Conversion and Development Act (Republic Act 7227) upang ma-professionalize ang SBMA.

“It is high time to incorporate provisions to professionalize the SBMA Board of Directors and also to ensure and strengthen the public safety and security of the freeport zone,” sabi ni Roman sa explanatory note ng kanyang panukala.

Sa ilalim ng panukala, maglalagay ng dagdag na miyembro ng Board of Directors ng SBMA.

Sa kasalukuyan bahagi ng kinikita mula sa mga negosyo sa SBMA ay napupunta sa mga lokal na pamahalaan na nakakasakop dito.

Ang mga munisipyo ng San Antonio, San Marcelino, at Castillejos sa Zambales, at bayan ng Morong, Hermosa, at Dinalupihan sa Bataan ay maaaring magdagdag ng mga lugar na isasama sa Subic Special Economic Zone. (Billy Begas)