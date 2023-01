Barkong may Chinese crew ginalugad Manila Bay

Sinisiyasat ngayon ng Department of Transportation (DOTr) ang ulat tungkol sa isang barko na may mga sakay na Chinese crew at naglalayag sa mga paligid ng Manila Bay.

Sa liham na may petsang Enero 18, inatasan ni Transportation Undersecretary Elmer Francisco Sarmiento si Maritime Industry Authority (Marina) administrator Hernani Fabia, na iberipika kung may katotohanan na nakasampa ang mga Chinese crew sa barko ng Spectrum Marine and Ship Management Inc.

Ayon sa website ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA), ang kompanya ay nakarehistro bilang manning agency at nagre-recruit ng mga marino upang sumampa sa mga barkong pang-international ang ruta at para sa iba pang aktibidad.

Nagtakda ng pagpupulong ang DOTr, sa pamamagitan ng kanilang Office for Transportation Security (OTS), kay Fabia at sa iba pang service director ng Marina.

“Rest assured of our unwavering commitment to strengthen our partnership in compliance with the requirements of the ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code and OTS issuances for a safe and secure maritime transportation system in the country,” ayon sa liham.

Wala pang tugon ang Marina hinggil sa barkong sinasakyan ng mga Chinese crew.