5 ‘sex trafficker’ sa KTV bar nakorner

Dinakip ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang may-ari at apat na tauhan ng isang karaoke bar matapos matuklasan na ginagamit ito sa prostitusyon sa Angeles City, Pampanga.

Kinilala ng NBI-Central Luzon Regional Office (NBI-CELRO) ang mga dinakip na sina James Martinez Huang, Edlyn Novenario, Llewelen Martinez, and Korean nationals Kang Min Su at Ming Gudu, mga tauhan ng LV Platinum KTV Bar sa Block 8, Lot 19, Mekong Riverside Subd., Anunas, Angeles City, Pampanga na pag-aari ni Huang.

Sa impormasyong natanggap ng NBI-CELRO, mga menor de edad na babae ang nagta-trabaho sa lugar bilang ‘escort’ na nailalabas umano ng mga big time nilang customer kapalit ng mula P20,000 hanggang P30,000 na ‘service fee.’

Sinalakay ng NBI ang nasabing KTV bar noong Enero 16 nang umaktong customer ang isang ahente at nakakuha ng isang menor de edad na escort.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Republic Act No. 9208, o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at prostitusyon sa ilalim ng Revised Penal Code (RPC)