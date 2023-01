3 ‘rookie’ sa droga, isinelda

Arestado ang tatlong lalaki na umano’y mga bagito sa pagbebenta ng droga nang mabitag ang mga ito sa isang buy bust operation sa Malabon City, kahapon.

Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng mga suspek na sina Jay Aspuria, alyas “Itek,’ 22 anyos, ng No. 131 Atimoya st., Barangay 81, Caloocan City; Jeric Nicdao, 21, ng No. 69 Orange Road, Barangay Potrero; at Rico Tura, 35, ng Sacrista st. Barangay San Agustin, kapwa sa Malabon City.

Sa ulat ng Malabon Police, bandang alas 5:30 ng umaga nang ikinasa ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ang buy bust operation sa kahabaan ng Mac Arthur Highway sa kanto ng Durian Road, Barangay Potrero ng nasabing lungsod.

Isang pulis ang umaktong buyer at umiskor ng P500 halaga ng dhabu sa mga suspek. Matapos ang abutan ng pera at droga, dinamba na ang mga ito at nakumpiskahan ng 6.90 gramo ng shabu na may standard price na P46,920.00.

Inaalam na ng pulisya ang source ng droga ng mga suspek na bagong salya lang umano sa operasyon ng iligal na droga at nadakip sa tip ng isang impormante.(Orly Barcala)