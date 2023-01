2 pulis kumidnap, pumatay, sumunog sa online seller timbog

Arestado ang dalawang pulis na sangkot sa pagdukot, pagpatay at pagsunog sa isang online seller sa Nueva Ecija noong 2021 matapos silang matiyempuhan ng mga tauhan ng Philippine National Police–Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) sa isang korte sa Cabanatuan nitong Huwebes.

Kinilala ni CIDG Director Brig. Gen. Romeo M. Caramat ang mga ito na sina dating Police Staff Sergeant June Marcelo Mallillin ng Palayan City Police Station (CPS) at dating Police Master Sergeant Rowen Reyes Martin ng Cabanatuan CPS.

Inaresto sila ng mga tauhan ng CIDG Nueva Ecija Field Unit sa loob ng Regional Trial Court, Branch 24, Old Capitol Compound sa Cabanatuan City nitong Huwebes bandang alas-onse ng umaga. Akusado ang mga ito sa kasong Kidnapping for Ransom with Homicide na isinampa ng pamilya ng biktimang si Nadia Motalon Casar.

Ayon kay Caramat, tumakas ang mga ito pagkatapos ng krimen pero may tumawag sa kanila at sinabing nakita sa korte ang dalawa.

Sa 36-pahinang desisyon ng korte, lumitaw na nakipagtulungan ang dalawa sa iba pa para dukutin ang biktima at hingan ng P100,000.00 ransom ang kanyang pamilya matapos nila itong dukutin kasama ang Grab driver na si Mark Nua Batac sa Sta. Rosa, Nueva Ecija noong Hulyo 20, 2021.

Pinakawalan ng mga akusado si Nua Batac pero pinatay nila si Casar kung saan narekober ang sunog na bangkay nito makalipas ang 13 araw.

Ayon kay Caramat, ang mga ganitong uri ng gawain ng mga pulis ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat na magkaroon ng seryosong paglilinis sa hanay ng PNP.(Edwin Balasa)