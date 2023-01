1 trending agad: Moira mapanakit kanta, tagos sa puso ‘patutsada’ kay Jason

Number one trending agad sa Pilipinas ang bagong paandar ni Moira dela Torre, ang ‘Ikaw at Sila’ na nilabas madaling araw nitong January, 2023.

Grabe naman kasi ang lyrics ng kanta niya, na puro hugot nga. Kunsabagay, sabi nga, si Moira ‘yan, na kapag biglang naging masaya ang narinig nating kanta, hindi na siya ‘yan. Di ba nga, hugot queen si Moira.

Heto nga ang reaksiyon ng mga netizen:

“When Moira said, ginamit mo lang ba ako? I felt that.

“Group hug for everyone.”

“Nakakaiyak naman.”

“Ikaw at Sila by Moira hits different knowhing what happened. The ways he answered her own song ikaw at ako but this time with realizations of her experience. Her new song reflects my fear to be in a relationship. I might be happy today but what if everything is just for now?”

“Hindi naman ako broken pero ang sakit mo Moira.”

“Ano ba naman Moira? Bakit ngayon mo naisipan ilabas ito? Broken yung tao ohhhh. Ang sakit beh tagos na tagos sa puso ang lyrics, ang sakit. Relate na relate lahat.”

“I love the lyrics kahit mapanakit. Grabe ka Moira.”

“Ang lala ng bridge: Nawalan ng saysay, habang buhay sumablay. Di ba sabi mo sa akin noon wala namang magbabago. Iba palang ibig sabihin mo, ang dami mo palang tinatago. Ginamit mo lang ba ako?”

Siyempre, may mga netizen na nag-tag kay Jason, ang ex-husband ni Moira, na in-assume nga nila na ang kanta, ang mga hugot ni Moira ay para sa kanya.

Tanong nga nila kay Jason, ‘Ginamit mo lang ba si Moira?’

Kung hindi ka nasaktan, manhid ka, aba, pa-check up ka na. Hahahaha! (Rb Sermino)