Wesley So nakipag-draw sa Tata Steel 4th round

NAGKASYA sa pang-apat na sunod na tabla si Super Grandmaster Wesley So Miyerkoles ng gabi upang manatiling may tsansa sa asam na titulo sa Tata Steel Masters 2023 na nilalaro sa Wijk aah Zee, the Netherlands.

Nakalikom na si 29-year-old So ng dalawang puntos matapos ang round four, nakipagkasundo ng draw kay GM Levon Aronian ng USA sa 46 moves ng Queen’s Gambit.

Kasalo si former Philippine Chess team star player So sa fifth hanggang ninth place, isang puntos ang abante ng league leaders na sina GM Anish Giri ng host country at GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan.

Nasa third to fourth sina GM R Praggnanandhaa ng India at US GM Fabiano Caruana na may tig-2.5 points sa event na may 14 players single round robin format.

Ang ibang kasiksikan ni So sa 5th-9th ay sina Caruana, reigning world No. 1 GM Magnus Carlsen ng Norway, Aronian, GM Arjun Erigaisi ng India at Ding Liren ng China.

Sunod na makakalaban ni Cavite-born So si Caruana, katapat ni Carlsen si Abdusattorov habang magkaharap sina Giri at Praggnanandhaa. (Elech Dawa)