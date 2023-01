Walang humpay na serbisyo anumang pagsubok ang hinaharap

Bilang lingkod-bayan, responsibilidad natin na tiyakin na ang ating mga mamamayan ay magkakaroon ng pagkakataong mamuhay nang may dignidad at seguridad. Ang ibig sabihin nito, trabaho natin ang siguruhin na may access sila sa de-kalidad na edukasyon, healthcare system, at abot-kayang mga serbisyo ng gobyerno.

Nangangahulugan din ito na kailangan nating magpatupad ng mga batas at polisiya na lilikha ng mga trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino at susuporta sa maliliit na negosyo.

Tandaan po natin na ang ating mga kababayang mahihirap ay hindi lamang mga numero sa isang pahina o istatistika sa isang report. Sila ay mga totoong tao na may totoong buhay, at karapat-dapat natin silang bigyan ng atensyon.

Bilang isang makataong lipunan, mayroon tayong moral na obligasyon na gawin ang lahat ng ating makakaya upang malampasan nila ang kahirapan at mapabuti ang kanilang mga buhay.

Ito po ang dahilan kaya patuloy ako sa pag-iikot sa ating bansa upang kahit papaano ay makapag-abot ng kaunting ginhawa sa ating maralitang mga kababayan, at patuloy rin ako sa paghahanap ng mga makabuluhang solusyon sa kahirapan sa ating bansa sa aking tungkulin sa loob man o labas ng Senado.

Sa katunayan po, noong Martes ay nakatakda akong magtungo sa Northern Samar upang bisitahin ang mga kababayan natin sa mga bayan ng Mapanas, Lavezares, at Catarman para mamahagi ng tulong sa mga mahihirap doon na apektado rin ng matinding pag-ulan. Pupunta rin sana ako doon upang i-inspect ang ginagawang Super Health Center at daluhan ang ribbon-cutting para sa isang bagong covered court sa Lavezares, at bagong renovated public market naman sa Catarman, na mga proyektong aking sinuportahan.

Sa kasamaang palad, noong kami ay papaangat na para lumipad ay nagkaroon ng mechanical issue sa isa sa mga makina at preno ng eroplanong aming sinasakyan kung kaya’t naantala ang aming pagbyahe. Salamat sa Diyos, ligtas kami at walang gaanong aberya ang idinulot sa ating paliparan sa nangyari.

Sa kabila ng pagsisikap namin na humanap ng alternatibong flight, hindi namin naituloy ang aking personal na pagbisita. Gayunpaman, sinikap ng aking team na maisagawa pa rin ang pagbibigay ng ayuda doon nang walang pagkaantala.

Sa mga local officials na naroon, nagpapasalamat po ako sa kanilang pag-aasikaso sa ating mga kababayan. Ipagpatuloy po sana ninyo ang inyong matapat na serbisyo dahil mas kinakailangan kayo ng ating mga kababayan ngayon. Kung ano man pong tulong ang maaari kong maibigay, nandito lang ako at tutulong ako sa inyo sa abot ng aking makakaya.

Sa ating mga kababayan sa Northern Samar, sana ay mabisita ko po kayo sa takdang panahon. God willing, patuloy akong dadalaw sa ating mga kababayang tinamaan ng sakuna at nangangailangan dahil sa iba’t ibang krisis na hinaharap ng ating bansa. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya nasaan man kayo sa bansa.

Ang layunin ko lang naman po ay magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Kahit na anong kapasidad, patuloy akong magseserbisyo, sa gitna man ng peligro. Maliban sa mga residente ng Mapanas, Lavezares, at Catarman sa Northern Samar, nagtungo rin po ang aming team sa ibang parte ng ating bansa upang tumulong sa mga mahihirap nating kababayan nitong nakaraang linggo.

Noong January 16, dumalo po ako sa inauguration ng dalawang bagong multipurpose building sa Barangay Batasan Hills at Brgy. Commonwealth Sa Quezon City. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance, sinuportahan natin na mapondohan ang naturang mga gusali upang mapakinabangan ng ating mga kababayan.

Kahapon, January 18, dumalo po ako sa launching ng ika-154 na Malasakit Center sa Camiguin General Hospital na layuning ilapit sa mga pasyente ang mga tulong pinansyal at medikal ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno. Dinaluhan ko rin ang groundbreaking para sa isang Super Health Center sa Mambajao, Camiguin na layunin naman ilapit sa mga kababayan natin sa rural areas ang kalidad na serbisyong pangkalusugan.

Maliban dito, nagpunta rin po ako at ang aking team sa Catarman, Camiguin para mag-conduct naman ng inspection ng isang multipurpose facility doon at iba pang proyektong aking sinuportahan.

Ngayong January 19, magtutungo naman ako at ng aking team sa siyudad ng Gingoog sa Misamis Oriental para daluhan ang turnover ng isang bagong community college building doon na akin ding sinuportahan. Magpupunta rin ako sa Oroquieta City sa Misamis Occidental para naman mamahagi ng tulong sa mga biktima ng baha sa nasabing siyudad.

Ako naman po ay naniniwala na kung panahon mo na, panahon mo na. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa Panginoon at iniligtas niya tayo sa peligro. Kung sakaling mayroon mang nangyaring aksidente, isa pong karangalan para sa akin ang mamatay na naglilingkod po sa aking sariling bayan. Kaya naman asahan ninyo na patuloy pa rin akong tutulong, magtatrabaho at magseserbisyo. Ito po ang aking panata sa mga Pilipino: ang magserbisyo dahil ang bisyo ko magserbisyo.