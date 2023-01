Trae Young pinaluhod si Luka Doncic, Mavs

NANGIBABAW si Trae Young sa matchup nila ni Luka Doncic Miyerkoles ng gabi sa Dallas.

Nagsumite si Young ng 18 points, 12 assists at tinalo ng Atlanta Hawks ang Mavericks 130-122.

Namuno sa Hawks ang 30 points ni Dejounte Murray, may 19 pa si John Collins.

Naghulog ng pinagsamang 7 for 11 mula sa 3-point range ang dalawa. May 16 points pa si Clint Capela.

Umiskor ng 30 si Doncic, 4-3 na sa head-to-head nila ni Young.

Sabay pumasok sa NBA sina Doncic at Young noong 2018 – No. 3 pick overall si Doncic, No. 5 si Young.

Pero sa draft night, trinade sila ng kani-kanilang team para sa isa’t isa.

Umayuda ng 22 points, 9 rebounds si Christian Wood sa Mavs.

Binasag ng jumper ni Murray ang huling tabla sa 110-110. Isang tres pa ni Murray ay umagwat ang Hawks 124-120, inilayo sa anim ng floater ni Young 41 seconds na lang. (Vladi Eduarte)