Todas sa sama ng panahon, 33 na – OCD

Umakyat na sa 33 katao ang naiulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng sama ng panahon, shearline at amihan simula noong Enero 2,2023.

Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense (OCD) kahapon, nagmula ang mga biktima sa 13 rehiyon sa bansa kabilang ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsksargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Sa nasabing bilang, 18 ang kumpirmado at walo rito ay taga-Zamboanga Peninsula; Eastern Visayas, pito; Northern Mindanao, dalawa; at Davao Region 1. Samantala, bina-validate pa ang 15 biktima kabilang ang anim sa Northern Mindanao, lima sa Bicol, tatlo sa Zamboanga Peninsula at isa Soccsksargen.

May 16 katao naman ang nasugatan at pito ang nawawala.

Umabot din sa 412,339 pamilya o 1,678,440 katao ang naapektuhan ng masamang lagay ng panahon. Nasa 65,311 pamilya o 266,349 katao ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center.

Ayon sa OCD, 1,672 kabahayan ang napinsala habang umabot sa P204.9 milyon ang pinsala sa imprasktratura at P414.3 milyon ang pinsala sa agrikultura. (Edwin Balasa)