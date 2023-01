SITG binuo para sa dinukot na magkasintahang aktibista

Bumuo ng Special Investigation Task Group (SITG) ang Police Regional Office (PRO) 7 para tutukan ang kaso ng umanoy pagdukot sa magkasintahang development worker sa Cebu City.

Ayon kay PRO 7 sokesperson Police Lt. Col. Gerard Ace Palere, kasama sa task group ang Philippine Coast Guard (PCG) at Philippine Ports Authority (PPA).

Samantala bigo pa rin ang pulisya na makakuha ng impormasyon sa magkasintahang Dyan Gumanao at Armand Dayoha dahil sa patuloy na pananahimik ng mga ito.

Nauna nang itinanggi ng pulisya na mga pulis ang dumukot at sapilitang nagsakay sa magkasintahan sa isang van nang dumating sila sa Port of Cebu mula sa bakasyon sa Cagayan de Oro noong Enero 10.

Enero 16 naman nang mataguan ang magkasintahan sa bayan ng Carmen, Cebu kung saan umano sila iniwan ng kanilang mga abductor.

Giit ni Palere, walang basihan para arestuhin ang magkasintahan at hindi gawain ng mga pulis ang mandukot kahit ano pa ang reklamo sa sinuman.

“We are very positive the police did not participate in this kinds of action,” dagdag pa nito.

Hawak na ng PNP-Anti Cybercrime Group (ACG) ang video sa pagdukot sa mga ito. (Edwin Balasa)