Scottie Thompson tinuka asawang si Jinky Serrano sa gitna ng kalsada

NAGHALIKAN sa gitna ng kalsada sa Japan ang mag-asawang Scottie Thompson at Jinky Serrano.

Sa kanyang Instagram account ay ibinahagi ni Thompson ang kanyang larawan kasama ang asawa na si Jinky na naghahalikan sa gitna ng Shibuya Crossing sa bansang Japan.

Nilagyan ni Thompson ng caption ang nasabing larawan ng “Scottie & Jinky in Borderland” na pinusuan naman ng mga netizen.

Umabot na sa 6,243 likes ang nasabing post sa loob pa lamang ng isang oras matapos itong ibahagi ni Thimpson sa kanyang social media account.

“Welcome to Japan idol Scottie and Ms. Jinky, enjoy your travel and keep safe, God bless you both,” komento ng isang netizen.

May isa pang netizen ang nagbiro na baka umano mahikayat ng mga Japanese ball club na maglaro si Thompson.

“Idol baka ayain ka ng mga Hapon na maglaro dyan,” ayon sa fan.

Sina Thompson at ang kanyang asawang si Jinky ay ikinasal noong 2021 na talaga namang pinag-usapan sa mundo ng showbiz at sports world.

Naunang nangako ng kasal si Thompson sa kanyang dating nobya na si Pau Fajardo kaya naman ikinagulat ng mga netizen nang magpaksal ito sa kanyang asawa na si Jinky.

Gayunman ay larawan ng tuwa at saya sina Thompson at Jinky sa kanilang buhay mag-asawa. (Annie Abad)