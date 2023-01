Rafael Nadal pipilay-pilay na nasibak sa Aussie Open

PIPILAY-PILAY na umalis ng Rod Laver Arena si Rafael Nadal pagkatapos ng 6-4, 6-4, 7-5 upset loss kay American Mackenzie McDonald.

Natapos sa round two ang title defense ni Nadal, nawalan ng malaking tinik si Novak Djokovic sa paghahabol para pantayan ang record 22 grand slam titles ng Spaniard.

Sa second set, kitang napapangiwi sa sakit si Nadal bago humingi ng medical timeout.

Pero dugong mandirigma talaga, hindi siya nag-withdraw. Iika-ika niyang tinapos ang match.

“I didn’t want to retire (as) the defending champion here,” giit niya sa reporters. “I didn’t want to leave the court with a retirement.”

Wala pang naririnig mula sa kampo ni Nadal, pero mukhang inabot siya ng hip injury sa match kay McDonald.

Sa June ay mag-37 na si Nadal.

Marami ang nag-aabang kung susundan na rin niya ang kaibigan at karibal na si Roger Federer sa retirement.

Nitong mga huling taon ay binagabag na siya ng injuries sa tuhod, siko, kaliwang paa at kaliwang kamay. (Vladi Eduarte)