PBBM napilitang tumakbo para protektahan pamilya

Itinuturing ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang exile ng kanilang buong pamilya sa Hawaii noong 1986 ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay.

Sa one-on-on dialogue ng pangulo at ni Børge Brende, presidente ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland, sinabi nitong naging mahirap para sa kanilang pamilya ang nangyari lalo na sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na sa Hawaii na binawian ng buhay.

Hindi rin aniya nito naisip na maging presidente pagbalik sa bansa dahil kapag tinatanong sina noon ay maraming “no” kaagad ang sagot nito sa hindi pa natatapos na tanong sa kanya.

“When we were first allowed to come back, the political issue was Marcos. And for us, we, for us to defend ourselves politically, somebody had to enter politics and be in the political arena. So that at least, not only the legacy of my father but even our own survival required that somebody go into politics,” dagdag ng pangulo.

Nangako naman ang presidente na susuklian niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mayorya ng mga Pilipino para sa mas maayos na buhay at magandang kinabukasan ng sambayanan. (Aileen Taliping)