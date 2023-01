Paolo mas bet magbuyangyang ng ‘talong’ sa abroad

Tigil na ba sa pagpapasilip ng ‘talong’ si Paolo Gumabao, ngayong gagawa na siya ng isang romantic-drama movie, kasama ang isang magandang aktres mula sa Czech Republic, si Sara Sandeva, na ang shooting nga ay gaganapin sa Prague.

Ang Borracho Productions ni Atty. Ferdinand Topacio ang producer ng ‘Spring in Prague’ na mula sa panulat ni Eric Ramos, at sa direksiyon ni Lester Dimaranan.

Hindi na nga mapapanood si Paolo sa ‘Darna’ dahil kailangan nga nilang lumipad sa Prague para mag-shooting. Nakakakasa na raw ang movie na ito noong Oktubre 2022 pa lang.

Pero `yun nga, tapos na ba si Paolo sa pagpapasilip ng ‘talong’?

“Ako kasi, I see myself na hindi artista, I am an actor. I am a slave to the craft. So if someone gives me a script na I think eh maganda, at amazing and talented ang direktor na maalagaan ako, plus ang magiging partner ko ay an actress na alam kong mabibigyan ng hustisya ang proyekto, game tayo!” sabi ni Paolo.

Meaning, wala pa rin siyang kiyeme sa paghuhubad.

“I wanna make sure na festival worthy ang movie. Hindi lang naman sa Cannes, dahil marami namang prestigious award giving body, di ba? So, kung material ay madadala kami, o feeling ko kayang gampanan, okey ako!” sabi ulit ni Paolo.

Pero sa movie nga na ‘Spring in Prague’ may konting pagpapasilip ng katawan, pero hindi na raw tulad noon.

Anyway, ina-admire raw niya si Sara, dahil very talented na aktres nga raw, na sobrang dedicated daw. First time raw niya na may nakatrabaho na talagang binubisisi nila ang script. Na dumarating sa set na memoryado at alam na ang gagawin.

Ngayong Pebrero na nga ang punta nila sa Prague. At doon na raw sila magba-Valentine. (Rb Sermino)