Pangako o pangarap?

Abante _column_Talaga ba

Ayon sa Global Risks Report 2023 na inilabas ng World Economic Forum kamakailan na hango naman sa Executive Opinion Survey (EOS), lima ang tinukoyna mga panganib sa susunod na dalawang taon para sa Pilipinas. Nangunguna na nga sa listahan ay ang mga likas na kalamidad at mga matitindingkaganapan sa panahon.

Kabilang din sa listahan ay ang krisis sa utang bilang pangalawa; ang mabilis at nakapakong pagtaas ng presyo ng mga bilihin bilangpangatlo; ang paglaganap ng maling impormasyonbilang pang-apat; at ang mga hindi pagkakaunawaanng mga bansa hinggil sa mga resources.

Sa Global Risks Report 2022, ang limang mgapanganib para sa bansa ay ang mahabang kawalanng kilong ekonomiya, ang hindi pagkakapantay-pantay sa larangang digital, matinding mgakaganapang sa panahon, ang krisis sa kabuhayan, at ang masamang imprastraktura.

Mapapansin ang biglang pagtaas ng ranggo ng kaganapan sa panahon bilang pinaka-malakingpanganib para sa bansa mula sa ikatlong posisyon nangayon ay nasa unang ranggo. Nagbago marahil ang mga alalahanin kung paano makakaapekto ang mganatural na kalamidad sa Pilipinas nang tumama ang matinding lagay ng panahon sa bansa noongnakaraang taon.

Sinabi ng World Bank nuong 2022 na ang climate change o pagbabago ng klima ay malakas na bantasa pandaigdigang ekonomiya. Ito ay nagpaparamdamsa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura, pagtaasng lebel ng dagat, mas matinding tagtuyot at mas malalakas na bagyo. Anila, kung walang interbensyonmula sa gobyerno at ng pribadong sektor, ang matinding lagay ng panahon ay maka-aapekto saekonomiya at magdudulot ng mabigat na pasanin, lalona sa pinakamahihirap sa mga mahihirap.

Base sa World Risk Index 2022, ang Pilipinas ang nangunguna sa 193 na mga bansa bilang pinaka-malamang sa mga sakuna, na may iskor na 46.82. Sumusunod sa Pilipinas sa talaan ay ang India namay iskor na 42.31. Pangatlo ay ang Indonesia namay iskor na 41.46. Sumunod ay ang bansangColombia na may iskor na 38.37 at Mexico na may iskor na 37.55.

Samantala, sinabi ng ang ating pangulo sa dinaluhangCountry Strategy Dialogue sa Davos, Switzerland, sakanyang ika-walong biyahe sa labas ng bansa bilangpinuno ng bansa sa loob ng pitong buwan, na lalagoang ating ekonomiya ng 7% sa 2023.

Ayon sa kanya, upang matugunan ang kasalukuyangkrisis sa enerhiya at pagkain, ang plano sa pag-unladng bansa ay pinagsama-samang mga hakbang upangmapabilis ang pagbangon ng ekonomiya at panlipunan tungo sa pag-unlad, na binibigyang-diinang pangangailangan para sa mas mataas napagtutulungan upang maisakatuparan ang pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan.Dagdag pa niya na kinikilala ng pamahalaan ang kahalagahan ng digitalization bilang pangunahingkasangkapan para sa pang-matagalang paglago ng ekonomiya at para sa pagbabagong pang-ekonomiya. Sinabi rin niya na bibigyang kapangyarihan at bibigyang-daan ang micro, small and medium enterprises na lumahok sa digital economy.

Heto nanaman tayo sa mga magagandang-pakingganna mga salita. Kung tutuusin, sigurado akongmakakakita tayo ng kahawig na bersyon ng mga ito samga aklat. Ang totoong tanong ay mangyayari ba ang mga ito? Kagaya ng bigas na bente ang isang kilo, pangako ba ang mga ito o pangarap lamang?