Pambansang Bae ininsulto ng direktor, kapwa artista

Sa exclusive interview ni Paolo Contis sa Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards sa digital show nitong “Just In,” napag-usapan nila ang pagsisimula ni Alden sa showbiz kunsaan, hindi naman talaga siya nakapasok sa Starstruck.

Inamin ni Alden sa interview niya kay Paolo kung paano, na-depress din siya at that time at talagang nagdesisyon na sana na mag-quit na lang.

Katwiran niya, issue rin sa kanya ang pera no’n na kunsaan, magastos nga naman since Laguna pa siya manggagaling, then, panay rejection naman daw ang nararanasan niya.

Parang it was the only time na kinuwento ni Alden na dumating ang point na umiyak na lang daw siya sa gutter ng Jamboree sa may GMA.

“Sa totoo lang, ang industriyang ito, maraming rejection,” lahad niya.

Ang “Alakdana” raw talaga ang serye na nag-open na sa kanya kung ano siya ngayon. Pero ayon din kay Alden, napagdaanan daw niya ang lahat ng pangungutya o pang-iinsulto mula sa director, nanay, tatay, artista.

Nagulat din si Paolo sa mabilis na pag-amin ni Alden dahil considered daw talaga ito na isa sa pinakamabait na artista sa industriya. Kaya naging curious si Paolo kung paano raw na-control ni Alden ang sarili at hindi pumatol sa mga ito.

“Naturuan kasi ako na hindi pumatol sa kung ano man ang nakukuhang negative towards the other party. Kasi at the end of the day, hindi naman ako ang may kulang sa sarili ko. I know myself. Alam ko kung bakit ako nandito, alam ko kung ano ang dapat kong gawin sa araw-araw ‘kong taping.

“I know my worth, siguro kasi at young age, namatay ang nanay ko, ang aga kong nag-mature. Kaya sabi ko, hindi ko sisirain ang nasimulan ko dahil lang sa mga taong ito na hindi tanggap kung ano ‘yung mga naipapakita ko.”

Sa mga nakakakilala kay Alden, siguradong may ideya kung sino ang nanay, tatay o artista man na nakatanggap siya ng pangungutya o pang-iinsulto. Knowing where Alden now, isa lang ang sigurado, magandang maging character compass, lalo na ng mga baguhan ang mga tinuran ni Alden.

Hindi maitatangging si Alden ang isa sa pinaka-successful star after only 12 years habang ‘yung posibleng sinasabi niyang nangutya sa kanya ay napag-iwanan na. (Rose Garcia)