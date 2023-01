Microsmith sasabak sa MILCU, Cityhoops

NAGBABALIK sa larangan ng basketball ang Microsmith Technology Sytem kung san sasabak sila sa iba’t ibang liga tulad ng Cityhoops at MILCU Gotskills.

Isa ito sa pinakamagandang grassroots level na liga sa Pilipinas na maraming kabataan ang nadidiskubre na ngyon ay naglalaro sa malalaking liga gaya ng NCAA, UAAP, NAASCU at Batang Gilas.

Kaya dito minabuti sumali ng Microsmith Technology System sa panguguna ng team owner na si Joseph Chua, para makahikayat ng mga kabataan na umiwas sa masamang bisyo.

Maglalaro ang kanyang anak na si Irus Chua kung saan kaka-back to back MVP niya sa 17 at 16-under sa Throwdown Basketball ni coach Joseph Ples ng South.

Makakasama din niya ang iba’t ibang manlalaro na pinili para lalong lumakas ang Microsmith.

***

Magsisimula na ang Ballout Season 2 sa January 21 sa Marikina Sports Complex sa pamumuno ni coach Cris Bautista.

Sasali muli ang NCR division at 25-under Ballout champion na AMA Online University sa panguguna ni MVP Earl Ceniza, Rookie Thirds Del Rosario, Finals Best Player Eriz Romero, Kobe Cruz at youngest Ballout player David Cruz at Kalos Team kung saan lalaro ang aktor na si Gerald Anderson.

Binabati ko ng maligayang kaarawan ang aking kaibigan, assistant at itinuturing na parang kapatid na si coach Jay Cruz.

Nawa’y pahabain pa ang iyong buhay at marami ka pa matulungan na mga kabataan sa larangan ng basketball.