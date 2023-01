Mga investor bilib sa Pilipinas

Isang “excellent investment destination” umano ang tingin sa Pilipinas ng mga kalahok sa World Economic Forum (WEF).

Sinabi rin ni dating Pangulo at incumbent Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa isang panayam na naka-post sa social media na maganda ang dating ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa WEF.

“At matagal nang paniniwala ko na magiging maganda ang dating ni Pangulong Marcos dito sa Davos. He is western educated, at intelehente siya, articulate sya. To put it in English, ‘he speaks their language’,” sabi ni Arroyo.

Mahalaga rin umano na alam ni Marcos ang kahalagahan ng pagsasama ng gobyerno at pribadong sektor upang umunlad ang ekonomiya at naniniwala sa pangulo ang pribadong sektor.

Ayon kay Arroyo positibo ang reaksyon ng mga kalahok sa WEF gaya ni dating UK Prime Minister Tony Blair sa COVID response ng gobyerno. (Billy Begas)