Mary Rhose Dapol, Janine Padua pinakain ng buhangin EAC duo

MALINIS pa ang tandem nina Mary Rhose Dapol at Janine Padua, maging ang men’s pair nina Louie Romero at Jefferson Marapoc kapwa nf University of Perpetual Help System DALTA sa beach volleyball ng 98th National Collegiate Athletic Association, Huwebes, sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales.

Tangan ang parehong unbeaten rekord na 6-0, pinadapa nina Dapol at Padua ang duo nina Cath Almazan at Monna Bañares ng Emilio Aguinaldo College, 21-7, 21-12.

Winalis naman nina Romero at Marapoc ang samahan nina Ralph Pitogo at Joshua Ramilo ng EAC, 21-15, 21-14.

Nasungkit naman ng Arellano University Lady Chiefs ang unang dalawang panalo sa liga nang kunin nina Harem Ceballos at Alona Caguicla ang panalo laban sa Jose Rizal University, 21-8, 17-21, 15-13 at kontra sa Lyceum of the Philippines University, 21-9, 21-13. (Gerard Arce)