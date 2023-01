Marcos puyat sa West PH Sea sigalot

Inamin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na ang isyu sa South China Sea o West Philippine Sea (WPS) ang palaging nasa isip nito sa araw man o sa gabi dahil sa mga hindi inaasahang mga kaganapan sa pinag-aagawang teritoryo.

Ayon kay Pangulong Marcos, walang oras na hindi nito naiisip ang isyu sa WPS kaya isa ito sa tinututukan ng kanyang administrasyon upang agad na makatugon sa mga lilitaw na problema.

“Keeps you up at night, keeps you up in the day, keeps you up most of the time. It’s something… it’s very dynamic. It’s constantly in flux. So, you have to pay attention to it and to make sure that you are at least aware of the present situation so that you’re able to respond properly,” anang Pangulo sa panayam sa kanya ni Børge Brende, Presidente ng World Economic Forum kung saan dumadalo ito sa Davos, Switzerland.

Nasa frontline aniya ang Pilipinas at unang mahahagip sakaling magkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at Amerika kaya nakaalerto ang gobyerno sa mga hindi inaasahang mga kaganapan.

Maganda aniya ang relasyon ng Pilipinas sa dalawang nabanggit na bansa kaya ang foreign policy ng Marcos administration ay mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. (Aileen Taliping)