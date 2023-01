Manny Pacquiao isusubo kontra Anthony Mundine

MADAMI na naman ang atat makita sa ibabaw ng boxing ring si 8-division world champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao matapos mapabalitang babalik na ito sa competitive boxing simula ngayong taon.

Nagretiro noong Agosto 2021 si Pacquiao nang matalo kay Yordenis Ugas upang tutukan ang pagtakbo sa Presidential Elections.

Sa pinakahuling balita, suportado umano ng Papua New Guinea Sports Foundation ang planong exhibition bout na magtatampok sa boxing legend na si Pacquiao kontra former world champion na si Anthony Mundine.

Tinitignang petsa ng bakbakan ang buwan ng Hunyo.

Ayon sa Executive Director ng PNGSF na si Al Veratau, gagawin nila ang lahat para matuloy ang exhibition fight.

“The Papua New Guinea Sports Foundation is partnering with the Oceana Fight Promotions to make sure we deliver the Manny Pacquiao-Anthony Mundine exhibition bout in Port Moresby. We’ve asked the Government to invoke the National Events Council to assist because it is a huge event in the 2023 sports calendar,” ayon kay Veratau sa lumabas na report.

Ayon naman kay Australian advisor Peter Maniatis, magiging patok ang nilulutong sapakan.

“This will be the biggest global sporting event in the history of Papua New Guinea. Well done to the PNG Government and Maryanne Millie Oceania Fight Promotions,” aniya.

Bukod dito, nauna nang lumabas ang balitang psoible nang matuloy ang rematch sa pagitan nina Pacquiao at Floyd Mayweather, Jr. ngayong 2023. (Ferdz Delos Santos)