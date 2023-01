‘Kris never bumuntot kay PNoy’ Dawn sa Switzerland with BBM pinalagan ng mga fan

Trending din sa Twitter si Dawn Zulueta.

Marami ang kumukuwestiyon dito kung bakit daw kasama ang actress sa entourage ng Pangulo ng bansa na si Ferdinand Marcos Jr. sa WEF (World Economic Forum) na ginaganap ngayon sa Switzerland.

Maraming netizens at mga mata ang talagang nakatutok sa bitbit ng Pangulo sa WEF na tila palagay ng karamihan ay hindi na dapat kasama, lalo pa nga’t malaking pera rin daw ang siguradong nailaan dito mula sa pondo ng bayan.

Ilan sa mga comments na nagpa-trending sa pangalan ni Dawn ay ang mga sumusunod; “Anong role sa gobyerno ni Dawn Zulueta at kasama siya Switzerland???”

“Kilala naman cguro netong si Dawn Zulueta si Kris Aquino ano! Natanong nya sana kung kahit minsan sumama ba ito sa kapatid nya sa foreign travels neto.”

“Baka “visual” nila. Hahahaha! Or baka may gustong magpa-“Dawn Zulueta” sa Switzerland. Eme! Chos! Hahahahaha!”

“Dawn Zulueta should be equally called out like Alex G. In fact, more attention on Zulueta since she’s spending the taxpayers’ money. I thought she’s a good person.”

Sa isang banda, tahimik lang si Dawn sa pangunguwestiyon ng ilang netizens na sa isang banda, marami rin ang nagbibigay ng paliwanag at nagdedepensa sa actress.

Si Dawn ay asawa ni Anton Lagdameo na maituturing na isa sa matalik na kaibigan ni PBBM at may katungkulan ito bilang Special Assistant to the President.

Bukod dito, marami rin ang nagko-comment na “can afford” si Dawn sa yaman, lalo na ng asawa niya na na mag-travel sa ano mang sulok ng mundo. Kaya sey nila, baka naman daw hindi pera ng bayad ang ginastos nito kung hindi sariling pera pa-Switzerland, ‘debah?

Kaya pakiusap ng ibang netizens, ‘wag ng kuwestiyonin pa ang pagsama ni Dawn sa Switzerland.

Bye Kapamilya agad Sunshine Dizon balik Kapuso na

Balik Kapuso ang actress na si Sunshine Dizon.

Kumpirmado nga na pagkatapos niyang umalis ng GMA Networks at mag-Kapamilya through “Marry Me, Marry You,” balik na naman si Sunshine sa GMA. Naglalabasan na kasama ito ngayon sa bagong primetime series ng network na “Mga Lihim ni Urduja” na pinagbibidahan nina Gabbi Garcia, Sanya Lopez at Kylie Padilla.

Ang balita namin, tila special appearance ang magiging character na gagampanan ni Sunshine sa serye. So meaning, maikli lang at maaaring ilang taping days lang. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit napapayag si Sunshine na gumawa.

Sa ngayon, parang mas gusto muna raw ng actress na mag-focus sa ibang bagay. At sa tagal na rin nga naman niyang artista, parang kung tatanggap man siya ng mga roles, ang gusto naman niya ‘yung talagang gusto niyang gawin na masa-challenge pa siya bilang isang actress.

Sa isang banda, example rin si Sunshine ng mga artistang kahit na umaalis sa kanilang home network, nakakabalik ng walang aberya dahil maayos itong nagpapaalam, walang nasasagasaan at hindi rin nagsalita ng hindi magaganda sa network na pinanggalingan niya.