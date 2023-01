Kelot hari ng chibugan 18 Michelin star resto hinalughog

Food is life! ‘Yan ang ganap ng isang foodie at resto enthusiast sa New York.

Siya si Eric Finkelstein, na kamakailan lang ay nakasungkit ng kanyang titulo sa Guinness World Record matapos chumibog sa halos 18 Michelin star na resto sa loob lamang ng isang araw. Walang kabusugan yarn?

Nagsimula umano ang interest ni Eric na magdine-in sa mga kainan nang lumipat siya sa New York noong 2021. Bukod dito, nagbigay rin ng ideya ang nasalihan niyang discord group na kung saan pinag-uusapan ang titulong, “Michelin-starred restaurants visited in 24 hours.”

Kwento niya sa Guinness, “I loved the idea. It combined my loves of eating interesting food, working towards a checklist, and working towards something silly.”

Dagdag pa rito, naibahagi rin niya na ‘di biro ang preparasyon para sa record attempt na ito. Inabot umano siya ng ilang buwan upang matugma-tugma ang reservation at schedules sa mga target niyang kainan.

Ang Michelin Star ay isang uri ng award o pagkilala sa mga restaurant na mayroong ‘good quality’ na pagkain at madalas nakakatanggap ng star ratings.

Ilan sa mga kinainan ni Eric ay ang Aquavit, Bâtard, Caviar Russe. The Musket Room, Tuome, Jungsik, at marami pang iba!

Habang ilan naman sa mga chinibog niyang food ay tulad ng Four-ounce bowl of lingonberries, Grilled avocado salad with einkorn berries, charred kale and yogurt green goddess dressing, Grilled scallops with grapefruit, calamansi, and chrysanthemum, Smoked trout with butternut squash and maple, iba pa.

Pagkaraang makainan ang halos 18 na resto, inamin ni Eric ang pinakapaborito niya ay ang Casa Mono, Francie, at Red Paper Clip.

Bukod dito, humigit-kumulang 494 dolyar o halos P27,000 naman ang kabuuang nagastos ni Eric sa kanyang foodie experience. ‘Di pa umano kasama rito ang tax at tip sa bawat resto na kanyang napuntahan.

Ikaw, kaya mo rin bang chumibog ng ganitong kadami? (Moises Caleon)