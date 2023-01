Kaloka usapang tuli, laki Alden ‘di kinaya ‘kabastusan’ ni Paolo

Balik chikahan na ang ‘Just In’ show ni Paolo Contis, na mapapanood sa Sparkle GMA Artist Center YouTube channel.

At sa pagbabalik ngayong 2023 (Season 4), pasabog nga agad, dahil si Alden Richards nga ang kanyang unang bisita.

At sabi nga niya, ang laki na ng improvement ng show nila dahil mula raw sa apat na tao, marami na sila ngayon. At siyempre, maganda na rin ang studio nila.

Nakakaaliw si Paolo, dahil sabi nga niya, sa simula raw ng 1st season ng show nila, mahal na mahal pa siya ng mga fan. Pero, bago raw matapos ang 3rd season, galit na galit na raw sa kanya ang mga fan. At alam niyo na kung ano ang rason, di ba?

Pero ngayong season 4, bongga raw ang episode nila, dahil si Alden agad ang guest nila. Chika ni Alden, last minute siya tinawagan para sa show, at hindi raw siya nakatanggi.

Pero siyempre, dahil kilalang malanding komedyante si Paolo, kaya sa simula ng chikahan nila, puro ‘kaharutan’ agad ang pinag-usapan nila.

Sabi ni Paolo, dahil sa pandemic, marami raw ang tumangkad.

Siyempre, kung galing kay Paolo ang chika, alam na agad ang ibig sabihin, na ang mga lalake, dahil madalas nga ay nasa bahay lang, alam na kung ano ang ginagawa.

Pero, hirit ni Alden, kasi nga raw, nakakatulog nang mahimbing o mahabang oras ang mga lalake, kaya tumangkad, at nakakapag-exercise raw sa bahay, kaya mas lalong tumangkad.

Pero, hirit pa rin ni Paolo, marami rin daw ang kuminis ang mukha sa pandemic. Eh, di ba, may chika na kapag pinahid mo sa mukha mo ang ‘whatever’ ay kikinis ang mukha mo.

Sa puntong ‘yon medyo hindi kinaya ni Alden ang ‘kabastusan’ ni Paolo, at nagtakip na lang siya ng mga mata habang tawa nang tawa.

Kung tutuusin, wala naman talagang tinutukoy, pero ang mga tao lang ang naglalaro sa isip nila ng mga chika, dahil si Paolo nga ang nagsasalita.

At tulad din ng ibang YouTube channel, may mga photo silang pinapakita sa mga guest nila at pinapakuwento sa guest kung kailan, saan kinunan ang photo na `yon.

Sa unang photo na naka-grad outfit ang batang Alden, sinabi niyang makulit daw ang batang `yon, na madalas ay kutos ang iinaabot sa tatay.

Sa second photo na kasama ang dalawang bata, at isa ay kasama ang pamilya niya, in-explain niya siyempre kung bakit pareho sila ng outfit ng kanyang kuya. Hindi rind aw niya ma-explain kung bakit iba-iba sila ng itsurang magkakapatid.

May mga bakasyon photo rin silang pamilya na in-explain niya kung bakit niya ginagawa ‘yon ng madalas. Masaya raw siya kapag kasama ang pamilya sa bakasyon.

At siyempre, pinag-usapan din nila ang usapang tuli, na kuwento ni Alden ay sa Maynila siya tinuli noong grade 6 siya. Biro ni Paolo, buti pa raw si Alden, tuli na, siya magpapatuli pa lang.

Anyway, naikuwento rin ni Alden na mula noong matsugi agad siya sa StarStruck ay umayaw na siyang mag-showbiz. Pagod na pagod daw kasi siya sa byahe from Laguna to Manila. Eh, nag-aaral pa rin daw siya noon.

Feeling din niya, wala naman daw siyang pag-asa sa showbiz, na niloloko na raw niya ang sarili niya. At ang dami raw rejection na naranasan niya, kaya umayaw na talaga siya.

Iyak daw siya nang iyak sa labas ng GMA noong natanggal agad siya sa StarStruck.

Pero, may nagpatawag daw ng audition para sa isang serye, at napilitan na naman daw siyang magbalik. Nag-drop daw siya sa school, at nag-audition nga, at makalipas ang tatlong araw, tinawagan na siya. Tuwang-tuwa raw siya dahil sa taping nila, maraming ulam at ganadong-ganado raw siyang kumain.

Marami raw siyang karanasan na hindi maganda, pero nilunok daw niya lahat `yon.

Naikuwento rin niya na marami ang nanlibak sa kanya, at kasama na roon ang mga direktor, kapwa artista, at iba pang tao. Pero, hindi raw niya pinatulan `yon lahat.

Well, marami pa silang napag-usapan at malamang ay magkaroon ng part 2 ang kuwentuhan nila.

At siyempre, bahagi ng part 2 ang AlDub nila ni Maine Mendoza. Na ‘biggest milestone’ nga raw sa kanyang buhay.