Junna Tsukii tinuturuan mga bata ng tamang karate

BUKOD sa pagsipa ng gintong medalya sa pandaigdigang kumpetisyon, binibigyang halaga rin ni 2022 Birmingham Games champion karateka Junna Tsukii ang pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa mga kabataan.

Inilabas ng 31-anyos na Filipino-Japanese karateka sa kanyang social media account ang ginagawang pagtuturo sa mga batang Japanese karateka ng mga teknik at tamang kaalaman sa kanilang palakasan.

“The most valuable thing about a gold medal is being able to share the story, knowledge and experience of your way with someone else,” pahayag ni Tsukii sa kanyang Instagram post. “Gold medals for me are being able to share my stories, knowledge and experiences.”

Sa naturang post ay ipinapakita ang paggabay nito sa mga bata ng tamang pag-atake, gayundin ang aktong pakikipag-sparring sa isang karateka para bumitaw ng tamang sipa pataas.

“There was an interview and a photo shoot at Shibuya Kinbu Station, and I went to the Kinbu Dojo. As Chief Sakuma said, the children in “A town where everyone who can raise their children wants to live in” were full of energy and had a rich emotional expression, and they were really cute. I will do my best to meet everyone with a smile one day,” eksplika ng World No. 3 sa women’s 50kgs.

Nakatakdang simulan ng 2021 Vietnam SEA Games bronze medalist ang darating na unang misyon ngayong taon sa pagsabak sa Karate-1 Premier League

Lalahukan ito ng pinakamahuhusay na karatista sa buong mundo sa Enero 27-29 sa Cairo International Stadium sa Cairo, Egypt, na susundan ng laban sa 32nd edisyon ng biennial meet sa Phnom Penh, Cambodia sa Mayo 5-17 at 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre. (Gerard Arce)