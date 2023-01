James Yap posible ‘huling sayaw’ ang Governors Cup

Mga laro sa Linggo/Enero 22: (PhilSports Arena/Pasig City)

4:30pm — Rain Or Shine vs Meralco

6:45pm — NorthPort vs Converge

OPTIMISTIKO si Rain Or Shine Elasto Painters head coach Joseller “Yeng” Guiao na may ibubuga pa si veteran sniper James Yap.

Nakatakda nang magbalik ang 2-time Most Valuable Player sa Governor’s Cup ng PBA simula Enero 22.

“Yes, maglalaro na si James,’ sabi ni Guiao. “Talagang nagpakondisyon at pinaghandaan niya ang pagbabalik niya sa last conference.”

Inaabangan ang pagbabalik ni Yap sa PBA na inaasahang magiging pangunahing storyline sa pinakaunang laro ng PBA Governors Cup sa Linggo ng gabi dahil posibleng huling kumperensiya na ito ng dating miyembro ng Gilas Pilipinas at kasalukuyang councilor sa San Juan City.

Agad na sasagupa ang Rain Or Shine, kasama ang six-foot-three shooting guard at slasher na si Yap, kontra Meralco sa pambungad na laro alas-4:30 ng hapon sa PhilSports Arena sa Pasig.

Aabangan din kung uulitin ng bagong import ng Elasto Painters na si Michael Qualls ang kanyang halimaw na laro sa kanilang pre-conference scrimmage.

Sumirit si Qualls ng 53 puntos kabilang ang game-winner na may anim na rebounds at tatlong blocks nang talunin ng ROS ang Meralco, 122-120, sa kanilang tuneup game nitong Lunes sa Meralco Gym.

Sa ikalawang laro sa alas-6:45 ng gabi ay sisimulan ng NorthPort ang buhay kasama sina Bonnie Tan at Pido Jarencio na nagpapalitan ng papel laban sa Converge.

Si Tan na ang magiging head coach ng Batang Pier, habang si Jarencio naman ang magiging team manager. (Lito Oredo)