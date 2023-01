‘Hindi ka sincere girl’ ‘Sorry’ ni Alex Gonzaga sinopla ng mga netizen

Nag-sorry na si Alex Gonzaga nitong Miyerkules ng gabi, gamit ang social media.

Nagpakumbaba si Alex sa kanyang ginawa sa waiter na si Allan.

Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang pamilya na nadawit sa galit ng mga netizen.

“On my birthday, God taught me a hard and important lesson. Humility, kindness and better judgment. I am truly sorry, Kuya Allan. To my family, I am sorry for causing pain and embarrassment. I will rise from this a wiser and better person,” sabi ni Alex.

Pero, kahit nag-sorry na siya, marami pa ring netizen ang hindi siya mapatawad.

Sabi ni @nicolelazo,”Sabe na eh gamit na gamit na naman si God.”

Hirit ni @ctrljoyrene, “si Lord na naman. Kahit si Lord pagod na pagod sa mga pinaggawa mo.”

May humamon kay Alex na bigyan ng house and lot ang waiter at scholarship grant ang mga anak para maramdaman nila ang sincerity ng pagpapakumbaba ng comedienne.

At kaloka na kahit ang beauty queen na si Venus Raj ay hindi kumbinsido sa sorry ni Alex.

“And hard sell nung apology na may sulat at picture. Kalokohan!”

Pero siyempre, to the rescue naman ang mga supporter ni Alex at sinabi ng mga ito sa komento na hindi perpektong tao ang kanilang idolo, gaya ng mga pumupukol ng masasamang salita dito. (Rey Pumaloy)