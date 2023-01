Gabriela binira ‘damage control’ ni Alex

Hindi nagustuhan ng grupong nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan ang pamamaraan ng aktres, vlogger at TV host na si Alex Gonzaga ang paghingi ng tawad sa waiter na pinahiran nito ng icing sa nakaraang birthday celebration nito.

Sinabi ng grupong Gabriela na hindi na dapat pinagawa ng sulat ang waiter na si Allan Crisostomo para sabihing nagkaayos na sila ng aktres kaugnay ng nasabing insidente.

Ayon kay Clarice Palce, secretary-general ng Gabriela, malinaw na ‘damage control’ ang ginawa ni Gonzaga upang malinis ang pangalan nito sa nagawang pagkakamali sa manggagawa.

“As if being publicly slathered with cake across the face while at work was not humiliating enough, Allan was made to sign a letter clearly devised for damage control and cleaning up Gonzaga’s name in the public eye,” saad ni Palce.

“This is doubly unjust and demeaning, not just for Allan Crisostomo, but for the millions of worker¬s across the Philippines who are driven to endure daily abuse and degradation while at work,” dagdag pa niya.