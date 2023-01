GAB chairman Richard Clarin aayusin industriya ng sabong

HANGAD ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin na ayusin ang patakbo sa sabong industry sa pagsasagawa ng Sabong Standardization/Professionalization Seminar (SSS) Program.

Ipinaalam ni Clarin ang layunin ng ahensiya na iangat sa pagiging propesyunal at pagandahin ang kakayahan ng mga opisyal ng sabungan tulad ng Mananari (Gaffer), Sentenciador. (Referee), Manggamot (Rooster Paramedic) at Kristo (Bet Taker), at ang pag-iisyu ng GAB ng mga lisensiya para sa mga naturang opisyal ng sabungan.

Hiniling din ng GAB na makipag-ugnayan ang kinauukulan sa taunang World Gamefowl Expo na gaganapin sa Enero 20-22 sa World Trade Center kung saan ang GAB ay nagtalaga ng isang booth para sa renewal ng mga lisensiya ng mga umiiral na gaffers, referees, rooster paramedics at bet takers.

Ang mga bagong aplikante para sa mga lisensiyang nilalayong gamitin sa lokal na cockfighting ay pinapayuhang kumuha ng kanilang naaangkop na mga lisensiya mula sa kani-kanilang LGU. (Lito Oredo)